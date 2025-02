Rabbit mostra l'agente AI che controlla le app su Android

Rabbit è ancora in pista, nonostante il tracollo di Humane AI Pin (ha venduto tutto ad HP per 116 milioni di dollari). L’azienda ha pubblicato un post sul blog e un video che mostrano un agente AI generalista al lavoro, che controlla le app su un tablet Android. È esattamente ciò che Rabbit aveva promesso per il suo dispositivo R1 più di un anno fa, senza però riuscirci.

L’agente AI di Rabbit utilizza e controlla le app sui dispositivi Android

Il lavoro si basa su LAM Playground, un “agente web generalista” che Rabbit ha lanciato l’anno scorso. Gli ingegneri non usano affatto il Rabbit R1 per la dimostrazione. Invece, digitano le loro richieste in una casella di prompt su un laptop, che le traduce in azioni su un tablet Android.

L’agente AI viene messo alla prova con compiti come trovare un video su YouTube, individuare una ricetta di cocktail al whisky in un’app dedicata, raccogliere gli ingredienti e poi aggiungerli a una lista della spesa su Google Keep. A un certo punto, gli viene chiesto di scaricare il gioco di puzzle 2048 e di capire come giocarlo, cosa che fa, anche se lentamente.

Il modello generalmente fa ciò che gli viene chiesto, a volte bene e altre con qualche stranezza. Ad esempio, invia una poesia su WhatsApp un messaggio alla volta invece che in un unico blocco.

Rabbit non molla

L’agente AI di Rabbit è chiaramente ancora un work in progress, come lo è stato sin dal lancio dell’R1, avvenuto in modo piuttosto deludente rispetto alle aspettative. Quando il fondatore e CEO Jesse Lyu lo ha presentato a gennaio 2024, aveva promesso funzionalità avanzate che, al momento del debutto, erano quasi del tutto assenti.

Da allora, Rabbit ha rilasciato una serie di aggiornamenti per migliorare il dispositivo, tra cui la possibilità di addestrare gli agenti AI a svolgere compiti specifici e di modificare l’interfaccia utente per renderla più intuitiva.

Gli esempi mostrati oggi rappresentano solo una parte del processo di azione che un assistente AI su Android può completare, secondo quanto dichiarato dall’azienda in un post sul blog ufficiale. Rabbit ha anticipato che nelle prossime settimane svelerà più dettagli su un nuovo sistema multi-agente compatibile con più piattaforme. Staremo a vedere.