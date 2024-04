Raccolta fondi su Kickstarter anche dopo la fine della campagna

Kickstarter, la celebre piattaforma di crowdfunding, sta per lanciare una nuova funzione chiamata “Late Pledge“, che consentirà ai creatori di raccogliere fondi per i loro progetti anche dopo la fine della campagna. Questa novità rappresenta un cambiamento significativo rispetto al modello attuale, che prevede una durata massima di 60 giorni per le campagne e l’utilizzo di piattaforme esterne per continuare a raccogliere denaro dopo il raggiungimento dell’obiettivo.

Come funzionano i Late Pledge

Come spiegato sul sito ufficiale di Kickstarter, la funzione Late Pledge permetterà alle campagne di crowdfunding di raccogliere fondi a tempo indeterminato, a discrezione del creatore. Questa opzione sarà particolarmente utile per i fan che scoprono il progetto dopo la chiusura della campagna, ma che vogliono comunque sostenerlo finanziariamente.

Tuttavia, i creatori che offrono premi in cambio di un determinato livello di sostegno monetario dovranno terminare le donazioni tardive per quel livello appena iniziano a realizzarsi. Inoltre, Kickstarter consiglia di interrompere le donazioni tardive se la campagna non riceve una nuova donazione entro 30 giorni.

I precedenti di altre piattaforme

Altre piattaforme di crowdfunding hanno già sperimentato modelli di finanziamento simili. Ad esempio, Indiegogo ha introdotto il “finanziamento per sempre” quasi un decennio fa, consentendo ai creatori di continuare a raccogliere denaro oltre la data di conclusione della campagna. Attualmente, le campagne di Indiegogo continuano automaticamente a raccogliere fondi anche dopo la chiusura, e i creatori ricevono pagamenti mensili man mano che il denaro arriva.

Il rollout della funzione Late Pledge

Kickstarter sta attualmente testando la funzione Late Pledge con un piccolo gruppo di utenti, con l’obiettivo di estenderla a tutti i creatori nei prossimi mesi. Tuttavia, una volta che un creatore disattiva le offerte tardive, non sarà più possibile riattivarle.

La nuova funzione di Kickstarter rappresenta un’importante evoluzione nel mondo del crowdfunding, offrendo ai creatori la possibilità di raccogliere fondi in modo più flessibile e duraturo. Questa opzione potrebbe anche attrarre nuovi sostenitori che scoprono i progetti dopo la chiusura delle campagne tradizionali, contribuendo a sostenere il lavoro creativo di artisti e innovatori in tutto il mondo.