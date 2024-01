Raffa è disponibile in streaming: dove guardare la serie su Raffaella Carrà

Raffa è la serie evento che racconta la vita e la carriera di Raffaella Carrà, scomparsa poco più di due anni fa. Si tratta di un vero e proprio documentario, articolato in tre diversi capitoli, tutti già disponibili in streaming su Disney+.

Per i fan di Raffaella Carrà oltre che per chi vuole scoprire o riscoprire la carriera di una delle icone della televisione italiana, quindi, la visione di Raffa è assolutamente consigliata. Come sottolineato in precedenza, Raffa è disponibile in streaming su Disney+.

Chi ha già un abbonamento può cliccare sul box qui di sotto e iniziare subito la visione. Allo stesso modo, chi non ha ancora attivato un abbonamento a Disney+ può fare riferimento al box seguente e attivare uno dei piani del servizio di streaming, disponibile a partire da 5,99 euro al mese.

Raffa: la nuova serie su Raffaella Carrà è disponibile

Raffa è una vera e propria “serie evento“: si tratta, infatti, di un documentario con immagini inedite, spezzoni della carriera della Carrà oltre che con testimonianze di colleghi e amici che, sequenza dopo sequenza, raccontano l’iconica figura di Raffaella Carrà.

Per una breve anteprima della serie, è possibile dare un’occhiata al trailer ufficiale, qui di sotto.

Guarda Raffa su Disney+ da 5,99 euro al mese

Per guardare Raffa e tutti gli altri contenuti disponibili su Disney+ è sufficiente attivare un nuovo abbonamento, senza vincoli di alcun tipo. Le opzioni sono tre:

Standard con pubblicità al costo di 5,99 euro al mese

al costo di Standard al costo di 8,99 euro al mese oppure al costo di 89,99 euro all’anno

al costo di oppure al costo di Premium al costo di 11,99 euro al mese oppure al costo di 119,90 euro all’anno

Da notare che le versioni Standard di Disney+ prevedono la riproduzione dei contenuti in Full HD e la possibilità di massimo 2 riproduzioni simultanee. Per un accesso completo è necessario puntare sul piano Premium che ha i contenuti in 4K oltre a consentire l’accesso a 4 riproduzioni simultanee.

Tutti i dettagli sono disponibili di seguito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.