Tieni il laptop al fresco: KLIM Cool è in sconto su Amazon

Sappiamo tutti quanto sia fastidioso avere a che fare con un laptop bollente, surriscaldato dalle sessioni di utilizzo più intense. Per fortuna la tecnologia corre in nostro aiuto ed è sufficiente un dispositivo come KLIM Cool per risolvere la situazione: oggi lo trovi su Amazon proposto con uno sconto del 31% sul prezzo di listino.

KLIM Cool fa scendere la temperatura del portatile

Il funzionamento è molto semplice: lo inserisci in una porta USB del computer e lo accendi. Inizia immediatamente a raffreddare le componenti interne del comparto hardware favorendo la dissipazione dell'aria calda generata da processore, GPU e così via. Include una ventola da 4.200 rpm (la velocità è regolabile), pesa solo 155 grammi e sta nel palmo di una mano. Per tutti gli altri dettagli relativi a caratteristiche e compatibilità è possibile consultare la scheda del prodotto.

Il calo di temperatura medio osservato nei test di laboratorio è pari a 17,6° C. Oggi hai la possibilità di acquistare KLIM Cool in sconto al prezzo di soli 23,98 euro invece di 34,97 euro come da listino. La spedizione è immediata e gratuita per gli abbonati ad Amazon Prime.