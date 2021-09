Due mouse wireless a meno di 10 euro, scegli il tuo

Periferica indispensabile per chi trascorre le proprie giornate in compagnia di computer o tablet, un mouse wireless non può mancare sulla scrivania (e nello zaino) di chi è quotidianamente alle prese con sessioni di studio o lavoro di fronte al monitor. Qui ne proponiamo due tra quelli in offerta su Amazon, concentrando l'attenzione sui modelli più economici, al di sotto dei dieci euro.

Mouse wireless economici: le offerte di oggi su Amazon

Il primo è del marchio INPHIC, adotta un sensore con risoluzione fino a 1.600 dpi per rilevare il movimento in modo preciso e si connette senza fili grazie al dongle USB in dotazione. La batteria interna può essere ricaricata rapidamente garantendo un'autonomia elevata. Oggi lo puoi acquistare a soli 9,76 euro grazie a uno sconto. Tutti i dettagli nella scheda del prodotto.

Chi preferisce un'alternativa più colorata e che non passa inosservata può puntare sul modello di GeekerChip, in vendita a soli 9,34 euro. In questo caso il valore aggiunto è costituito dal supporto alla connessione via Bluetooth. Puoi consultare tutte le altre informazioni nella scheda del prodotto.

In entrambi i casi c'è la spedizione gratuita con consegna gestita da Amazon per gli abbonati Prima. Non sei soddisfatto di questi modelli: guarda gli altri mouse in offerta sullo store.