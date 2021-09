Su le spalle, schiena dritta: -52% solo oggi su Amazon

Su con quelle spalle! Quante volte te lo sei sentito dire, soprattutto dopo troppe ore passate sul computer o sui libri? Quando la postura è scorretta per troppe ore, e quando la stanchezza ha la meglio rispetto alla volontà, ecco che la schiena tende a rilassarsi ed ingobbirsi pian pianino. Poco alla volta il problema diventa cronico e tenere la schiena in posizione eretta diventa un problema vero e proprio. Di qui la nascita di appositi correttori di postura come quello che oggi, per poche ore, Anoopsyche mette in offerta su Amazon a metà prezzo.

Correttore di postura

Un incrocio di fasce tiene nella corretta posizione il correttore appoggiato alla parte alta della spina dorsale, consentendo di adottare la giusta posizione in parte per correggere e in parte per insegnare. Sarà infatti l'attenzione del singolo alle abitudini quotidiane a ripristinare la posizione giusta, ma sarà la fascia posturale a fungere da pungolo continuo per ricalibrare delicatamente posizione e assetto del corpo.

Lo sconto porta il prezzo solo per oggi ad appena 14,44 euro: se guardi da tempo con curiosità a strumenti di questo tipo, questa è la miglior occasione per cliccare e indossarne uno, recependo immediatamente sollievo e tornando ad imparare come dovrebbe stare la schiena tutto il giorno.

Le fibbie sono in cotone traspirante, i cinturini sono regolabili ed il correttore è disponibile in quattro taglie a seconda delle dimensioni del tronco (S: 60-75CM; M: 70-85CM; L: 80-95CM; XL: 90-105CM). A questo prezzo il modello Anoopsyche è decisamente il correttore di postura più conveniente su Amazon, ma il vantaggio competitivo legato al prezzo durerà soltanto per poche ore e comunque solo fino ad esaurimento delle scorte disponibili nelle varie taglie.