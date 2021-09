Tippy Pad: dispositivo anti abbandono a prezzo FOLLE (-83%)

I dispositivi anti-abbandono sono strumenti obbligatori in caso di presenza di bambini di età inferiore ai 4 anni all’interno di un’automobile. Oggi Amazon propone in offerta il Tippy Pad, uno dei modelli più apprezzati dagli utenti: solo 9,99 euro invece di 59,90 euro di listino. Il prezzo, poi, scenderà ulteriormente in face di check-out grazie a un ulteriore sconto di 50 centesimi. Il prezzo finale, quindi, è di 9,49 euro con uno sconto effettivo di più dell'83%.

Dispositivo anti abbandono Tippy Pad: caratteristiche

Tippy Pad è conforme alle leggi 122/2019 e 117/2018 e facilmente installabile sui seggiolini dell’auto grazie anche al positivo esito di vari crash test effettuati. Il cuscinetto, posizionato sul seggiolino, rileva la presenza del bambino dialogando via Bluetooth con l’apposita applicazione e lanciando un primo livello di allarme, sonoro e visivo, sullo smartphone qualora l’adulto lasciasse la vettura con il bimbo a bordo.

Se l'adulto non torna indietro entro 40 secondi, partono in automatico 2 SMS a due numeri di emergenza con geolocalizzazione dell’allarme nei pressi dell’auto (Allarme Livello 2). Il dispositivo è senza fili e la durata della batteria è di 4 anni con un uso medio di 2 ore al giorno. Non emette radiazioni nocive ed è assolutamente brevettato per l’uso in presenza di un infante. Tippy Pad, infatti, utilizza una tecnologia di comunicazione Bluetooth Low Energy e ha positivamente superato severi test che garantiscono la sua sicurezza e qualità.

Non fatevi scappare questa offerta Amazon che vi permette di acquistare questo importante dispositivo al costo di soli 9,49 euro con uno sconto pari a più dell'83% rispetto al prezzo di listino.