Rai 3 regionale HD a breve in altre due regioni

Una settimana fa abbiamo anticipato l’arrivo di Rai 3 TGR regionale in alta definizione in cinque regioni italiane e, proprio in queste ore, non solo le trasmissioni HD sono cominciate ufficialmente in Lazio, Toscana e Umbria, ma sono cominciati i test per altre due regioni del Belpaese. La modalità di trasmissione con PID dinamico diventa dunque attiva in Piemonte e Lombardia, proprio come anticipato dalla stessa Rai.

Rai 3 regionale HD in arrivo in Piemonte e Lombardia

Da oggi 13 aprile 2023 il canale test al numero 102 del telecomando su Digitale Terrestre sarà attivo per tutti i residenti in Piemonte e Lombardia. Ricordiamo quindi il funzionamento della trasmissione di prova: recandosi su tale canale, il televisore mostrerà a intermittenza un cartello bianco e uno colorato azzurro, abbinati a un tono audio differente. In caso di corretta riproduzione di entrambi i suoni e di ambedue le schermate, allora significa che il televisore da voi utilizzato è compatibile con la trasmissione HD.

Mentre la prova comincia oggi, in Piemonte e in Lombardia la Rai trasmetterà le trasmissioni regionali del terzo canale in alta definizione solamente dal 27 aprile prossimo, ed esclusivamente per i telespettatori con TV e decoder compatibili, ai canali 802 e 804. In alcuni casi potrebbe risultare necessario il reset dell’apparecchio e una risintonizzazione automatica dell’intera lista canali.

Con questa diffusione nelle due regioni del nord-ovest si avvicina la conclusione della fase di estensione delle trasmissioni HD per Rai 3 e TGR. Le ultime due regioni saranno Valle d’Aosta e Friuli-Venezia Giulia, le quali vedranno l’apertura del canale test dal 18 aprile 2023 e l’avvio definitivo delle trasmissioni HD dal 3 maggio 2023.