Rai 3 TGR regionale in HD in altre cinque regioni

In seguito all’approdo del canale Rai 3 regionale in HD in tre regioni italiane lo scorso marzo, che consentirà ai cittadini di vedere le notizie locali in alta definizione, lo stesso canale arriverà a breve in altre cinque regioni italiane. Dal 18 aprile 2023, infatti, saranno Veneto ed Emilia-Romagna a godere della nuova funzionalità di trasmissione con PID dinamico, necessaria per la ricezione dei programmi regionali in HD. Dal 12 aprile prossimo, invece sarà il turno di Lazio, Toscana e Umbria.

Rai 3 in alta definizione in altre cinque regioni

Nell’ultimo appuntamento in cui abbiamo ripreso l’approdo di Rai 3 regionale in HD nelle Marche, in Sardegna e in Liguria, avevamo già anticipato la disponibilità imminente del medesimo canale in altre regioni, analizzando l’intero calendario dell’estensione del servizio sulla penisola.

Ricordiamo ancora una volta, dunque, che Lazio, Toscana e Umbria vedranno l’arrivo di Rai 3 in alta definizione per le trasmissioni regionali dal 12 aprile prossimo, con il canale test disponibile già dal 23 febbraio scorso al numero 102 del telecomando. Veneto ed Emilia-Romagna, invece, godranno dell’HD dal 18 aprile, con canale test già accessibile dal 4 aprile sempre al canale numero 102.

Una volta sintonizzati in quest’ultimo, il televisore mostrerà un cartello bianco e uno colorato, ciascuno con un tono audio differente. Se la riproduzione di entrambi avverrà correttamente, allora vi verrà confermata la compatibilità del vostro TV.

Rammentiamo infine che le prossime regioni interessate saranno Lombardia e Piemonte dal 27 aprile – con test dal 12 del mese –, seguite in chiusura da Valle d’Aosta e Friuli-Venezia Giulia dal 3 maggio 2023, con test dal 18 aprile.