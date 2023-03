Rai 3 regionale HD arriva in altre 3 regioni italiane

Pochi giorni addietro abbiamo anticipato l’ampliamento dell’offerta HD di Rai grazie alla tecnologia HbbTV. Nel digitale terrestre di ultima generazione, nel mentre, sta avvenendo il passaggio delle emittenti regionali alla variante in alta definizione in maniera graduale. Ebbene, a partire dal 28 marzo 2023 altre tre regioni italiane riceveranno Rai 3 regionale in HD.

Rai 3 regionale diventa HD in altre 3 regioni

Tra cinque giorni avverrà la trasformazione grazie alla nuova modalità di trasmissione dei canali regionali, la quale permetterà la messa in onda del canale Rai 3 HD nelle Marche. Seguiranno invece dal 4 aprile 2023 Sardegna e Liguria.

Per accertarsi della compatibilità dei televisori con tali trasmissioni, la Rai ha acceso il canale di test al numero 102 del telecomando. Una volta sintonizzati in tale canale, il TV visualizzerà due cartelli – uno bianco e uno colorato – con due toni audio differenti ogni 20 secondi: se il dispositivo li riprodurrà entrambi correttamente, allora è compatibile con la nuova trasmissione HD dei canali regionali.

Ricordiamo, a questo punto, l’intero calendario dell’estensione del servizio Rai HD per le regioni italiane: