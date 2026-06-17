Il flipper funzionante è il nuovo set LEGO che non sapevi di volere

Il nuovo set #11374 della linea LEGO Icons farà gola a molti: è un flipper funzionante. Strizza l’occhio a chi ha avuto modo di giocarci nelle sale giochi decenni fa, infilando una monetina dopo l’altra per cercare di battere il record. Ha meccaniche reali e un tema spaziale che lo rende perfetto da esporre, soprattutto se lo scaffale è quello di un retrogamer.

LEGO ha appena lanciato un flipper a mattoncini

Formato da un totale di 2.274 pezzi, integra un lanciatore a molla, due palette, bumper rotanti e una rampa-ponte sopraelevata. Dopo aver lanciato la pallina bisogna mirare ai bersagli e completare la missione nel tentativo di riunire un astronauta a un baby esploratore spaziale, colpendo un asteroide. C’è anche la barra di avanzamento che può essere azzerata a mano per ricominciare la partita.

Pensato per gli adulti e per gli appassionati dei giochi vecchio stampo, si ispira chiaramente ai cabinati arcade vintage delle sale giochi. Nell’immagine qui sotto uno dei dettagli.

È l’ennesimo modellino che ha a che fare con il mondo del gaming. Di recente è stato lanciato anche quello dedicato al Mega Drive (o Genesis negli Stati Uniti), la console 16-bit di casa SEGA che tra la fine degli anni ’80 e i primi anni ’90 ha tenuto incollati al televisore milioni di appassionati. L’interattività è un aspetto su cui il marchio punta sempre di più, come ha dimostrato la presentazione del sistema SMART Play all’inizio dell’anno.

Non si tratta esattamente un set economico: il flipper a mattoncini di LEGO sarà in vendita al prezzo di 209,99 euro, in Early Access dall’1 luglio. Arriverà poi ufficialmente sul mercato pochi giorni più tardi, il 4 luglio. Non fatichiamo a immaginare che in molti vorranno metterci le mani.