LEGO SMART Play è realtà: luci, suoni e niente schermi

Lo avevamo anticipato: è andata in scena la prima conferenza di LEGO al CES di Las Vegas. La novità presentata è SMART Play, un sistema di mattoncini che aggiunge una dimensione interattiva ai set. Il lancio è dietro l’angolo: 1 marzo 2026, inizialmente per alcuni modelli della gamma Star Wars, ma siamo certi che ne vedremo parecchi da qui in avanti.

LEGO SMART Play: divertimento senza schermo

Si compone di tre parti: gli SMART Brick ovvero i mattoncini con chip, luci LED e piccoli altoparlanti in grado di riprodurre effetti sonori, gli SMART Tag e le SMART Minifigure che abilitano le interazioni. Per dar vita ai primi è sufficiente scuoterli, poi montarli: si illumineranno ed emetteranno ad esempio il rumore di un’astronave in volo o delle spade laser durante un duello.

SMART Play è un sistema pensato per intrattenere piccoli e grandi con una modalità che non prevede l’utilizzo di uno schermo. Non è un dettaglio di poco conto e LEGO lo ha sottolineato più volte, sia durante la presentazione sia nel comunicato stampa ufficiale. Non c’è bisogno del display di smartphone e tablet per dar vita a un’esperienza di intrattenimento evoluta e fisica, che non finisce per assorbire chi ne fa uso in un mondo esclusivamente digitale.

Come scritto in apertura, i primi prodotti dotati della tecnologia arriveranno a marzo. Ecco i set e i loro prezzi al lancio. La fase di preordine è già iniziata.

LEGO Star Wars SMART Play: Darth Vader’s TIE Fighter (473 pezzi) a 69,99 euro;

LEGO Star Wars SMART Play: Luke’s Red Five X-wing (584 pezzi) a 89,99 euro;

LEGO Star Wars SMART Play: Throne Room Duel & A-wing (962 pezzi) a 159,99 euro.

Come si effettua la ricarica di questi nuovi mattoncini? La risposta arriva dalle pagine del sito ufficiale: senza cavi, ma tramite una bobina in modalità wireless (la base è inclusa), simile a quella presente negli spazzolini elettrici.