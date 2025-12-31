CES 2026, anche LEGO sul palco: cosa aspettarsi

Come sempre accade nei primi giorni dell’anno, anche a questo giro gli occhi del mondo tech saranno rivolti al CES 2026 di Las Vegas. La fiera non sarà avara di annunci nemmeno quest’anno, provenienti da tutti i più grandi marchi del settore. Una conferenza in particolare sta però già attirando l’attenzione e la curiosità anche di chi appartiene a un altro ambito: quella di LEGO.

La prima conferenza LEGO a CES 2026

Per la prima volta, il brand danese dei mattoncini sarà presente all’evento, con un appuntamento fissato per le 19:00 (ora italiana) di lunedì 5 gennaio. Quasi certamente sarà possibile seguirlo in diretta streaming, ma al momento non è ancora disponibile alcun link.

Quali saranno le novità annunciate? Anche a questo proposito, tutto rimane avvolto dal mistero. Con tutta probabilità, LEGO non si limiterà a mostrare i suoi set per il 2026. È più probabile che a farla da protagonisti siano i progetti in ambito gaming, a partire dal titolo dedicato a Batman: L’eredità del Cavaliere Oscuro, svelato in estate a Gamescom, sviluppato da Traveller’s Tales e pubblicato da Warner Bros. Interactive Entertainment, in arrivo su tutte le piattaforme a fine maggio. Ripercorre l’intera carriera di Bruce Wayne nei panni dell’Uomo Pipistrello. Ecco il trailer.

Cos’altro? Al momento è difficile prevederlo e non ci sono voci di corridoio affidabili. Potendo volare con la fantasia immaginiamo qualche accessorio per la smart home, ambito su cui CES 2026 si concentra da sempre. Siamo certi che una linea di altoparlanti connessi con design personalizzabile grazie a mattoncini e minifigure farebbe la sua bella figura in molte case.

Il gruppo potrebbe poi concentrarsi sulle iniziative messe in campo a sostegno della sostenibilità. L’obiettivo è quello di ridurre il quantitativo di emissioni (-37% entro il 2032, esattamente a 100 anni dalla fondazione) e incrementare il volume di materiale riciclato o comunque a basso impatto utilizzato nella realizzazione dei set.