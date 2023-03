RAI amplia offerta tematica HD su digitale terrestre con HbbTV

L’evoluzione del digitale terrestre porta ogni mese una nuova numerazione dei canali alla luce del continuo cambio di frequenze, anche leggero. Il passaggio al DVB-T2 avviene anche con il supporto di Internet, per la precisione la tecnologia HbbTV che, giusto da pochi giorni fa, ha portato quasi l’intera linea di canali tematici Rai in HD tramite le trasmissioni ibride.

Tutta l’offerta Rai HD sul digitale terrestre

Proprio in queste ore potrete infatti notare in televisione un avviso che rammenta tutti i cittadini della disponibilità di molteplici canali TV RAI in alta definizione, o addirittura in 4K.

L’immagine soprastante illustra tutti i canali disponibili e i corrispondenti numeri per i televisori di tutta Italia. Per essere completamente chiari, in questo momento potete trovare attivi Rai 4 HD al numero 521 grazie all’ordinamento automatico dei canali, Rai 5 HD (523), Rai Movie HD (524), Rai Premium HD (525), Rai Gulp HD (542), Rai YoYo HD (543) e Rai Storia HD (554).

Al contempo, si segnala la disponibilità di canali radiofonici in TV dal numero 704 al numero 712 del digitale terrestre, mentre al numero 101 si trova Rai 4K per televisori dotati di pannello Ultra HD.

Per vedere al meglio queste emittenti si consiglia di effettuare una risintonizzazione automatica, a patto di avere HbbTV 2.0.1 o versioni successive.