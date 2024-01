Rallentamenti su YouTube: colpa di AdBlock

Nel fine settimana, molti utenti hanno segnalato notevoli rallentamenti su YouTube e quindi l’impossibilità di riprodurre i video. La colpa era stata inizialmente attribuita alla lotta contro gli ad blocker avviata da Google. In realtà, il problema è dovuto ad un bug delle estensioni AdBlock e Adblock Plus.

Da mesi è in corso una “guerra” tra Google e ad blocker. In alcuni casi viene mostrato un avviso su YouTube per indicare che l’uso di queste estensioni rappresenta una violazione dei termini del servizio, quindi l’ad blocker deve essere disattivato o YouTube deve essere aggiunto alla whitelist.

Molti utenti hanno segnalato rallentamenti durante la riproduzione dei video e lo scrolling del sito. Usando Chrome si verifica anche una diminuzione delle prestazioni del sistema operativo. In realtà, come ha scoperto lo sviluppatore di uBlock Origin, il problema è stato introdotto dalle versioni 5.17 di AdBlock e 3.22 di Adblock Plus, due noti ad blocker distribuiti da Eyeo.

There is a lot of chatter in the last days about how Youtube is slow with content blockers.

Those performance issues affect only the latest version of both Adblock Plus (3.22) & AdBlock (5.17), and afflict more than just Youtube.

uBO is *not* affected.https://t.co/O3g48d2DT9

— R. Hill (@gorhill) January 13, 2024