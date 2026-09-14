Rallentare la corsa all'AI è davvero possibile?

Dario Amodei, a capo di Anthropic, ha proposto di affidare a valutatori indipendenti il controllo dei modelli AI in fase di addestramento, prima di estendere progressivamente questa sorveglianza all’intero settore, poi ai governi di tutto il mondo. Il capo di Anthropic teme che un sistema capace di progettare da solo la generazione successiva sfugga a qualsiasi controllo umano.

Ma il giorno dopo, Donald Trump ha affermato che gli Stati Uniti erano in vantaggio sulla Cina in questa corsa. Chi vince nel campo dell’AI, vince , ha dichiarato. Nemmeno Pechino ha intenzione di frenare i propri laboratori. Allora chi rallenterà per primo? E come rallentare l’AI, concretamente?

Washington teme di rallentare prima di Pechino

Ed Zitron è il capo della società EZ Primary Research. Dubita della fattibilità del piano di Dario Amodei. Nessuno ha dato una spiegazione concreta di cosa significhi il termine “rallentamento“ , ha dichiarato alla BBC. Secondo lui, i laboratori cinesi approfitterebbero di un arresto dell’addestramento oltreoceano per colmare il loro ritardo. I margini delle aziende americane potrebbero crescere a breve termine, ma i loro prodotti accuserebbero un ritardo duraturo rispetto alla concorrenza cinese.

Lo scorso 29 luglio, più di 1.200 dipendenti di OpenAI, Google e Anthropic avevano chiesto, in un testo comune firmato in particolare dal capo scientifico di OpenAI Jakub Pachocki e dalla vicepresidente di Google responsabile della sicurezza Anca Dragan, un coordinamento internazionale per rallentare lo sviluppo dei sistemi più avanzati. Nessuna azienda poteva rallentare da sola, stimavano, con il rischio di cedere il vantaggio alle concorrenti. Nel frattempo, nessuno ha detto come rallentare.

OpenAI e gli esperti del settore nutrono dubbi a loro volta

Posticipando l’ingresso in Borsa di OpenAI dopo il 2026, Sam Altman è l’unico per il momento a parlare di questo rallentamento annunciato. In questo momento, con tutto quello che sta succedendo in materia di sicurezza, sarebbe un momento inopportuno per entrare in Borsa. ha dichiarato questo fine settimana, mentre la sua azienda puntava a una valutazione di circa 860 miliardi di euro.

Sul piano politico, dopo la “violazione” di Hugging Face da parte di agenti di OpenAI, i senatori Richard Blumenthal e Josh Hawley hanno chiesto spiegazioni a Sam Altman e altri due eletti, John Thune e Ted Cruz, propongono di imporre audit di sicurezza indipendenti ai sistemi ritenuti più pericolosi.

Per Alexander Voicu, dell’azienda britannica Synthesia, l’incertezza deriva meno dai rischi immediati che dal ritmo di evoluzione della tecnologia stessa. Sappiamo che questi sistemi guadagnano in potenza, ma ignoriamo dove e come verranno utilizzati. , ha spiegato alla BBC, prima di aggiungere che una regolamentazione affrettata rischierebbe di produrre effetti dannosi.

Sasha Luccioni, fondatrice di Sustainable AI, ha un’altra lettura della crisi attuale. Non sono i rischi esistenziali dell’AI a preoccuparmi, è l’avidità delle aziende che la creano , ha dichiarato.

Al contrario, il ricercatore Parker Thayer, del think tank conservatore Capital Research Centre, ha affermato sul suo account X.com che la vera minaccia veniva da una regolamentazione eccessiva. Secondo lui, un eccesso di regole rischierebbe di regolamentare l’IA fino al suo annientamento . Il suo messaggio è stato visto finora quasi sette milioni di volte.

La professoressa Wendy Hall, consigliera dell’ONU sull’intelligenza artificiale, prende l’esempio di un toro scappato da un campo. L’animale causa danni, ma l’allevatore ne scarica la colpa su di lui piuttosto che su recinzioni troppo fragili. Evidentemente non è colpa del toro, è colpa dell’allevatore , osserva. Investireste in un’azienda che afferma che provocherà l’estinzione dell’umanità? , domanda.

Anche in questo caso, nessuno di questi specialisti fornisce una tabella di marcia, né una pista su come rallentare lo sviluppo dell’AI.