RAM DDR5: risparmia 42% su Crucial Pro da 64 GB (2x32 GB)

È in corso un’offerta a tempo su Amazon che rende più conveniente che mai l’acquisto di un kit con 64 GB di RAM DDR5 della gamma Crucial Pro. La promozione porta l’articolo al suo prezzo minimo storico, proponendolo con uno sconto del 42% rispetto al listino ufficiale. Saranno in molti ad approfittarne per un upgrade hardware del PC in uso o per assemblarne uno nuovo.

Crucial Pro: 64 GB di RAM DDR5 in forte sconto

Progettati per chi non accetta compromessi in termini di prestazioni, i moduli sono l’ideale anche per l’overclocking, funzionando a 6.000 MHz. Nulla è lasciato al caso, nemmeno sul fronte del design, con uno stile origami che caratterizza il dissipatore termico in alluminio. È pienamente compatibile con i computer basati su processori Intel Core (dalla dodicesima generazione in poi) o AMD Ryzen (serie 7000 e superiori). Tutti gli altri dettagli sono riportati nella descrizione completa.

In questo momento, Amazon propone 32 GB di RAM DDR5 della gamma Crucial Pro (in due banchi da 32 GB) al prezzo minimo storico di 107 euro invece di 184 euro come da listino, con un risparmio del 42%. Lo sconto è applicato in automatico, non c’è bisogno di attivare coupon né di inserire codici promozionali.

Come già scritto in apertura, si tratta di un’offerta a tempo: non sappiamo fino a quando rimarrà online, il consiglio per gli interessati è di approfittarne ora, prima della scadenza. Infine, vale la pena sottolineare che l’e-commerce si occupa direttamente della vendita e della spedizione, assicurando la consegna gratuita a domicilio già entro domani per chi effettua l’ordine adesso.