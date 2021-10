SIAE sotto attacco ransomware: chiesto il riscatto

Il meccanismo è sempre il medesimo: un attacco ransomware, i dati trafugati, la richiesta di pagamento di un riscatto ed infine la minaccia della vendita dei dati sul dark web. Questa volta al centro del problema c'è la Società Italiana Autori ed Editori (SIAE), che da oggi vede la spada di Damocle di 60GB di materiale trafugato e messo in vendita al miglior offerente.

Secondo quanto trapelato, la richiesta di un riscatto sarebbe già avvenuta e la SIAE si sarebbe fermamente opposta a questo tipo di ricatto. Secondo quanto appreso da Giornalettismo, la Società farà ora comunicazione di data breach a tutti gli utenti coinvolti: Polizia Postale e Garante Privacy sarebbero già stati informati dell'accaduto.

#SIAE #Ransomware

60Gb of data with a huge number of passports, identity documents, driver’s licenses, payment documents, bank accounts, credit cards and other user data!

🙄 pic.twitter.com/h9x3GUEkuu

— Andrea Draghetti 👨🏻‍💻 🎣 (@AndreaDraghetti) October 20, 2021