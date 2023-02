Raspberry Pi Debug Probe in vendita a circa 14 euro

L’organizzazione britannica ha annunciato la disponibilità di un kit per il debug dei programmi. Il Raspberry Pi Debug Probe, basato sul microcontroller RP2040, può essere sfruttato con ogni soluzione ARM che fornisce una porta SWD (Serial Wire Debug) da 3,3 Volt. Gli utenti italiani possono acquistarlo su KUBII o Melopero a 13,80 euro.

Raspberry Pi Debug Probe: specifiche

Il Raspberry Pi Debug Probe è un kit che comprende una piccola scheda (22×32 millimetri) con il microcontroller RP2040, due bridge (USB to SWD e USB to UART) e una porta USB per il collegamento al computer host (Windows, macOS o Linux), una custodia in plastica trasparente, un cavo USB e tre cavi di debug a tre pin. Il kit è progettato specificamente per Raspberry Pi Pico, Pico W, Pico H e Pico WH, ma è compatibile con qualsiasi microcontroller ARM basato su RP2040.

Nel post che annuncia l’arrivo del kit viene spiegata la sua utilità. Alcuni linguaggi di programmazione di alto livello, come Python, offrono le funzionalità di debug del codice direttamente nell’ambiente runtime. Altri linguaggi di basso livello, come il C, supportano debugger esterni (ad esempio, gdb).

Nessuna di queste soluzioni può essere utilizzata per il debug del software eseguito direttamente sul processore (senza sistema operativo) o per il debug del sistema operativo stesso. Ecco quindi la necessità di usare il Raspberry Pi Debug Probe che può essere inserito tra sistema host e target, come visibile in figura:

In pratica la “sonda di debug” fornisce un ponte tra i protocolli USB e SWD, consentendo al computer host di accedere alla porta di debug (DP) del target. Il kit può essere acquistato su KUBII o Melopero al prezzo di 13,80 euro.