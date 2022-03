Raspberry Pi compie 10 anni, buon compleanno

Tanti auguri di buon compleanno Raspberry Pi! La famosa dev board ha compiuto 10 anni proprio ieri, il giorno 28 febbraio 2022. In questo lasso di tempo, ha fatto tantissima strada e ha saputo affermarsi come vero e proprio punto di riferimento per l’intera community di appassionati che si sono divertiti e impegnati nel mettere in piedi i più disparati progetti, complice il costo assai contenuto e l’ampia disponibilità di documentazione e di supporto.

Raspberry Pi: 10 anni di successi

Per festeggiare il grande evento, Eben Upton, il fondatore di di Raspberry Pi ha pubblicato un interessante video celebrativo visibile di seguito.

Nel filmato viene raccontata la storia di Raspberry Pi. L’iniziativa nasce da un gruppo di volontari desiderosi di cercare di incrementare il numero di studenti di informatica che dieci anni or sono era in contrazione. Si rivelò un successo sin da subito: il primo giorno di disponibilità furono piazzati 100.000 ordini e nei primi 12 mesi fu venduto oltre 1 milione di unità. Oggi si superano i 45 milioni di vendite e il gruppo di volontari è diventato una vera e propria azienda.

Il primo Raspberry Pi ad arrivare sul mercato è stato il Model B con SoC Broadcom BCM2835 e 256 MB di RAM, dopodiché è stato rilasciato Il Model A e le varianti plus di entrambi i modelli con più memoria, mentre nel 2015 è arrivato il Pi 2 con 1 GB di RAM e chip più potente.

Negli ultimi anni, poi, la gamma si è diversificata: c’è il modello principale giunto alla quarta generazione con Wi-Fi e Bluetooth, il Pico che presenta un costo irrisorio di circa 4 euro ed è tutto racchiuso in un singolo chip con 264 KB di RAM e 2 MB di memoria flash e c’è lo Zero che è estremamente compatto e con I/O ridotto e che è stato pure usato per i respiratori in pandemia da Covid-19.