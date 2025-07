Stampante HP a 39€ (pochi pezzi): ATTENZIONE al sold out

HP DeskJet 4220e al prezzo minimo storico di 39,00 euro è l’affare del giorno se stai cercando la tua nuova stampante a getto d’inchiostro e non vuoi spendere molto. A proporre l’offerta è Amazon, ma considerando la convenienza potrebbe andare a ruba e i pezzi a magazzino esaurirsi in fretta. È compatibile con le cartucce 305 e 305XL per nero e tricromia.

Super offerta per la stampante HP DeskJet 4220e

Si tratta di una multifunzione a getto d’inchiostro per l’uso domestico e in ufficio. Si occupa delle stampe, delle scansioni, dell’invio di fax da mobile e all’occorrenza diventa una fotocopiatrice per duplicare documenti o immagini. Può contare sulla presenza dell’alimentatore automatico (ADF) da 35 fogli e sulla stampa fronte-retro manuale. Inoltre, grazie alla connettività Wi-Fi e Wi-Fi Direct, senza dimenticare il supporto alle tecnologie AirPrint e Mopria, è possibile controllarla in modalità senza fili. Le prestazioni di stampa arrivano fino a 8,5 pagine al minuto in bianco e nero e 5,5 pagine a colori, con una risoluzione massima di 4800×1200 dpi. Scopri di più nella scheda completa.

Da listino costerebbe 69,99 euro, ma grazie all’offerta in corso puoi acquistare la stampante HP DeskJet 4220e al prezzo minimo storico di soli 39,00 euro. Il risparmio è notevole (-44%). Lo sconto è applicato in automatico, non c’è bisogno di coupon o codici da inserire.

Amazon si occupa direttamente della vendita e della spedizione, senza passare da intermediari per il massimo dell’affidabilità e assicurando la consegna gratuita (in esclusiva ai clienti Prime) già entro domani. Fino a esaurimento scorte.