Raspberry Pi Pico 2 W in vendita a circa 8 euro

Dopo aver annunciato la versione del Raspberry Pi 5 con 2 GB di RAM e il Raspberry Pi Touch Display 2, l’azienda quotata alla Borsa di Londra ha svelato il nuovo Raspberry Pi Pico 2 W. La piccola scheda può essere sfruttata per progetti che richiedono una connettività wireless.

Pico 2 W: specifiche e prezzo

Come si può dedurre dalla lettera W finale, questa versione offre la connettività wireless rispetto al Pico 2. Eredita quindi tutte le specifiche e ovviamente il noto microcontroller RP2350. Raspberry Pi ha aggiunto i chip per gli standard Wi-Fi 4 (802.11n a 2,4 GHz) e Bluetooth 5.2. In dettaglio si tratta del modem CYW43439 prodotto da Infineon.

Il “cuore” della scheda rimane RP2350, un chip dual core con frequenza di 150 MHz (erede del popolare RP2040). La sua particolarità è il supporto per due architetture. Sono infatti presenti due core ARM Cortex-M33 e due core Hazard3 RISC-V. Lo switch tra le due architetture può essere effettuato al boot tramite software o programmando la memoria OTP (One-Time-Programmable) on-chip da 8 KB.

Ci sono inoltre 520 KB di SRAM on-chip, 4 MB di memoria flash, 2 UART, due controller SPI, due controller I2C, 24 canali PWM, tre canali ADC e micro USB 1.1. L’alimentazione è compresa tra 1,8 e 5,5 Volt continui. Le dimensioni sono rimaste invariate: 51×21 millimetri. Sono supportate le librerie C, C++ e MicroPython. Altre versioni verranno annunciate nei prossimi mesi.

Il Pico 2 W può essere acquistato in Italia presso i rivenditori online Reicheit, Melopero e Kubii. Il prezzo è compreso tra 7,69 e 8,28 euro (spese di spedizione escluse).