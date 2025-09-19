Ray3 è il primo modello AI che crea video HDR

L’annuncio di Luma AI potrebbe essere quello che molti addetti ai lavori di Hollywood stavano aspettando: Ray3 è il primo modello di intelligenza artificiale generativa in grado di creare video HDR dalla qualità professionale. O, almeno, è ciò che sostiene chi lo ha addestrato.

Luma AI annuncia il nuovo modello Ray3

Tra le altre caratteristiche degne di nota ci sono la profondità colore fino a 16 bit, la possibilità di esportare file EXR così da semplificarne l’integrazione con il flusso di lavoro e il supporto alla conversione in formato SDR. Un altro punto di forza, secondo i responsabili del progetto, è costituito dalle capacità di ragionamento che permettono di eseguire con precisione istruzioni complesse, abilitando un maggiore controllo su oggetti, movimenti e inquadrature. Questa la descrizione.

Ray3 è un modello video intelligente progettato per raccontare storie. È in grado di pensare e ragionare in termini visivi, offrendo fisica e coerenza all’avanguardia. Per la prima volta al mondo, genera video con colori High Dynamic Range a 16 bit, portando il video generativo nelle pipeline degli studi professionali.

Ray3 permette inoltre di controllare l’editing delle scene interagendo direttamente con gli elementi che le compongono, in modo visuale, anziché limitarsi a dover scrivere prompt testuali (sperando che l’AI li interpreti correttamente). L’unica grande limitazione, al momento, è costituita dall’impossibilità di creare automaticamente una traccia audio, come invece avviene, ad esempio, con Veo 3 di Google. È possibile provarlo gratuitamente su Dream Machine. Alcune demo che ne mostrano le potenzialità sono state caricate sul sito ufficiale.

Il mondo del cinema sta guardando con particolare interesse alle innovazioni provenienti dall’ambito dell’intelligenza artificiale. Un nome pesante come quello di James Cameron ha già presto posizione sul tema con un coinvolgimento diretto e sappiamo che OpenAI sta lavorando a Critterz, film d’animazione in arrivo nelle sale entro il 2026.