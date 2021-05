Razer Atheris Stormtrooper Edition: il mouse di Star Wars in offerta

Fan dell’universo di Star Wars fedeli al lato oscuro della Forza, questa occasione è per voi: Razer Atheris Stormtrooper Edition, il mouse wireless con scocca ispirata all’uniforme dei soldati imperiali, è proposto in offerta su Amazon con il 12% di sconto sul prezzo di listino.

Razer Atheris Stormtrooper Edition: il mouse del lato oscuro

Dando un’occhiata alle specifiche tecniche spiccano le 280 ore di autonomia con una sola ricarica della batteria interna, il sensore da 7.200 dpi per una rilevazione estremamente precisa dei movimenti, la possibilità di scegliere il protocollo Bluetooth o il dongle USB in dotazione per la connettività senza fili e un design ergonomico ottimizzato sotto ogni punto di vista. Per altre informazioni invitiamo a consultare la scheda del prodotto.

Razer Atheris Stormtrooper Edition non è di certo un mouse destinato a passare inosservato: la scelta giusta per ogni soldato dell’Impero degno di tale nome. Oggi è acquistabile al prezzo di 49,99 euro invece di 57,06 euro come da listino. La disponibilità è immediata, la spedizione gratuita, curata direttamente da Amazon-