Nel contesto della Game Week lanciata in queste ore, Amazon ha dato il via ad un ghiottissimo sconto per chiunque voglia far proprio un abbonamento per un anno alla Creative Cloud di Adobe, mettendo le mani per 12 mesi su Photoshop e altri software per la fotografia: solo 94,99 euro (-38% rispetto al prezzo originario di 154,33 euro) ed un click per l’attivazione.

Photography plan: super offerta per la Creative Cloud

Oggetto dell’offerta è il cosiddetto “Photography Plan” comprensivo di:

Lightroom

Lightroom Classic

Photoshop

Lightroom Mobile

20GB di spazio cloud

La versione con 1TB di spazio non risulta essere in offerta, dunque in caso di necessità si consiglia di cercare in altro modo le risorse per l’archiviazione e di approfittare invece di questo sconto per l’accesso alla suite Creative Cloud.

All’acquisto si riceverà immediatamente un codice originale d’attivazione direttamente da Adobe: il codice sarà utile per sbloccare l’abbonamento e poter così accedere istantaneamente ai software della suite.