Razer Blade 15: Tiger Lake-H e GeForce RTX 30

Intel ha annunciato ieri i processori Tiger Lake-H. Quasi in contemporanea, i principali produttori hanno iniziato a svelare i notebook equipaggiati con le nuove CPU. Razer ha presentato una versione aggiornata del suo Blade 15. Oltre alle novità hardware c’è anche un miglioramento estetico, ovvero il rivestimento resistente alle impronte applicato al telaio. Purtroppo questi ottimi gaming laptop non sono venduti ufficialmente in Italia.

Razer 15 Advanced: Tiger Lake-H e GeForce RTX 30

Il Razer 15 Advanced viene offerto con tre tipologie di schermo da 15,6 pollici: FHD a 360 Hz, QHD a 240 Hz e OLED 4K touch a 60 Hz. La dotazione hardware comprende i processori Intel Core i7-11800H e Core i9-11900H, 16/32 GB di RAM DDR4-3200, SSD PCIe NVMe M.2 da 1 TB e scheda video NVIDIA GeForce RTX 3060/3070/3080 con 6/8 GB di memoria GDDR6.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ax (Wi-Fi 6) e Bluetooth 5.2. Sono presenti inoltre altoparlanti stereo, webcam IR a 1080p, tastiera retroilluminata con Razer Chroma e Anti-Ghosting, tre porte USB 3.2 Gen 2 Type-A, due porte USB Type-C (Thunderbolt 4), uscita HDMI 2.1, slot per card SD, jack audio da 3,5 millimetri e touchpad in vetro.

Tutti i modelli, ad eccezione di quello entry level, hanno un secondo slot M.2 che permette di aggiungere un altro SSD. Anche la RAM può essere sostituita. Il sistema operativo è Windows 10 Home. Il Razer 15 Advanced potrà essere ordinato dal 17 maggio. Le consegne inizieranno il 21 giugno. I prezzi sono compresi tra 2.299,99 e 3.399,99 dollari.