Razer Kishi trasforma il telefono in una console gaming, solo 39€

Se ami giocare e non puoi fare a meno di qualche titolo anche sul tuo smartphone, trasformalo direttamente in una console portatile. In che modo? Grazie a Razer Kishi che costa pochissimo ma praticamente fa la magia. È un sistema che agganci al telefono e ti mette a disposizione ciò di cui hai bisogno: controller e design ergonomico. Dagli una chance e fallo tuo a soli 39,99 euro con lo sconto del 56% ora su Amazon. Tutto merito del Black Friday quindi non fartelo scappare.

Razer Kishi è un controller da abbinare agli smartphone. Funziona con i modelli che montano Android e con la sua app puoi personalizzarlo a piacere. Quando non lo stai utilizzando, le sue dimensioni sono veramente piccole. Sembra un controller in miniatura e lo puoi infilare nello zaino o nella borsa per portarlo con te e averlo sempre a disposizione. Sei pronto a dedicarti al gaming? Tiralo fuori, allungalo e incastra il tuo smartphone al suo interno. Si adatta a tutti i dispositivi con compatibilità perfetta grazie al suo sistema intelligente.

Se te lo stai domandando, la risposta è sì: funziona anche da tramite. Questo perché è dotato di USB C interno e che si collega alla porta di ricarica del tuo smartphone. In questo modo, se il telefono si scarica, non devi smettere di giocare ma puoi collegare il cavo al controller che, di conseguenza, trasmette l’energia al telefono. Con levette analogiche cliccabili per un feedback tattile di alta qualità, design ergonomico con impugnatura comoda e connettività priva di latenza. Non ci sono dubbi sul da farsi. Abbinalo al tuo servizio di cloud gaming e gioca i titoli più ambiti su qualunque dispositivo tu voglia.

Razer Kishi è una genialata. Compralo a soli 39,99 euro su Amazon con lo sconto del 56% disponibile per il Black Friday.