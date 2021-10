Razer Kraken X, cuffie top di gamma al 30% di sconto : Offerte Amazon

Le Razer Kraken X si trovano in offerta su Amazon a 48,98€, con il 30% di sconto e un risparmio effettivo di 21 euro rispetto al prezzo solito.

Si tratta di un paio di cuffie da gaming di fasci alta, con microfono integrato e audio surround digitale 7.1. Disponibili in diverse colorazioni, la versione in offerta oggi è quella total black, con una finitura opaca sopria che lascia trasparire la natura semi-professionale delle ottime cuffie da gioco, pensate per i giocatori più esigenti.

Il design on-ear offre un ottimo comfort anche durante lunghe sessioni di gioco, i cuscinetti imbottiti e rivestiti in pelle sono spessi e comodi e anche alla base dell'archetto superiore è presente un'imbottitura morbida. I driver da 40mm permettono al suono di offrire una qualità e fedeltà degne della fascia alta del mercato, con bassi potenti e frequenze medio-alte corpose e nitide.

Le Razer Kraken X possono connettersi sia al PC che alle console di ultima generazione, oggi si trova in offerta su Amazon a 48,98€, con spedizione senza costi aggiuntivi e consegna Prime entro 1-2 giorni lavorativi.