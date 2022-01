Razer Orochi V2: gioca e lavora con un unico dispositivo

Se cerchi un mouse wireless, che non rinunci né alle prestazioni né alla versatilità, il Razer Orochi V2 Mercury è tutto ciò che ti serve. Un mouse pensato soprattutto per i videogiochi, ma che si adatta praticamente a qualsiasi utilizzo grazie ad un ventaglio di possibilità incredibile, uno dei migliori mouse da portare sempre con sé in ogni circostanza, a soli 61 euro su Amazon.

Mouse gaming wireless Razer Orochi V2 Mercury: caratteristiche tecniche

Parlando subito delle caratteristiche che gli forniscono probabilmente la maggiore versatilità mai vista su un mouse, possiamo senza dubbio citare il design. La forma ergonomica ed essenziale, consentono al mouse di adattarsi praticamente a qualsiasi presa. L’alimentazione è fornita da una batteria, ma è possibile scegliere sia tra AA che AAA per la massima flessibilità possibile. La connessione, invece, avviene sia tramite il dongle in dotazione che tramite Bluetooth. La prima garantisce un segnale a bassa latenza, indicato per i videogiocatori più esigenti grazie ad un polling rate di ben 1000Hz. La seconda consente di utilizzare il mouse con qualsiasi dispositivo mobile, perfetto soprattutto in ambiente professionale.

Naturalmente, trattandosi di un mouse da gaming, sono le prestazioni il vero punto di forza di questa periferica. Il peso è semplicemente incredibile, solo 20 grammi senza batterie inserite, per un peso massimo inferiore ai 70 grammi con batteria inserita. Sotto i due tasti principali troviamo i pluripremiati switch meccanici di Razer, per una precisione e reattività senza compromessi capace di resistere a 60 milioni di pressioni. A supportarli ci pensa il sensore ottico 5G esclusivo, con una risoluzione massima di ben 18.000 DPI. Sia la dotazione di tasti che la risoluzione sono completamente personalizzabili attraverso il software Razer Synapse 3, dal quale potrai registrare macro o assegnare funzioni speciali. Chiude una mostruosa autonomia in grado di fornire addirittura 950 ore di utilizzo. Insomma, un mouse wireless adatto a tutto, con una scheda tecnica top di gamma.

Grazie allo sconto del 24%, il Razer Orochi V2 Mercury è disponibile su Amazon a soli 61 euro per un risparmio di circa 20 euro sul prezzo di listino.