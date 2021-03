Forse l’etichetta stessa di “mascherina” non è la più corretta per descrivere Project Hazel, dispositivo indossabile dalla vocazione sfacciatamente hi-tech, presentato a gennaio da Razer in occasione dell’evento CES 2021 sotto forma di concept e che stando a quanto emerge in queste ore diventerà un prodotto vero e proprio destinato al mercato.

Project Hazel: Razer conferma la produzione

La conferma è giunta direttamente dal numero uno della società, Min-Liang Tan, con un intervento sulle pagine di Yahoo Finance. L’aspetto è quello visibile nel filmato e nelle immagini qui allegate: una parte centrale trasparente, sui lati due fasce circolari in grado di illuminarsi assumendo tutte le colorazioni dello spettro RGB. Ci sono anche microfono e altoparlante per amplificare la propria voce.

L’efficacia in termini di sicurezza sarà equiparabile a quella delle mascherine N95 (o delle nostre FFP2) con filtri in grado di espellere la CO2 prodotta durante la respirazione e di lasciar entrare aria pulita. Come scritto poc’anzi l’avvio della fase di produzione è stato confermato, ma al momento non è dato a sapere con quali tempistiche. Nessuna informazione nemmeno sul prezzo, ma immaginiamo non si tratterà di un articolo economico.

Project Hazel è un’ennesima dimostrazione di come stia evolvendo il business nato da un’esigenza ben precisa di tipo sanitario, quella di mettere al riparo se stessi e gli altri dalla diffusione dell’agente patogeno responsabile di COVID-19. Da dispositivi di protezione individuale ad accessori di design il passo è stato breve.