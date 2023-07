Razer resetta gli account, dati degli utenti online

Su un noto forum (che dovrebbe essere il nuovo BreachForums) è stato pubblicato un post per mettere in vendita i dati sottratti dai server di Razer. La nota azienda californiana ha avviato un’indagine senza tuttavia confermare l’intrusione. Sono stati comunque resettati tutti gli account.

Un certo Nationalist ha scritto sul forum che cerca acquirenti per numerosi dati di Razer. L’archivio contiene codice sorgente, chiavi crittografiche, database e credenziali di accesso al backend del sito Razer.com. Come prova è stato pubblicato uno screenshot delle directory. Il prezzo di vendita è 100.000 dollari in Monero, una nota criptovaluta.

I ricercatori di FalconFeedsio hanno scoperto l’annuncio e condiviso un tweet, al quale ha risposto Razer. L’azienda californiana ha comunicato di aver avviato un’indagine, ma senza confermare il data breach.

We have been made aware of a potential breach and are currently investigating.

— R Λ Z Ξ R (@Razer) July 10, 2023