RC auto online: con Allianz conviene, calcola il preventivo

Ti basta inserire la targa del veicolo, la data di nascita del proprietario e l’indirizzo email per calcolare il preventivo della RC auto con Allianz. Tutto qui, è semplice. Se poi sceglierai di sottoscriverla, potrai contare sul servizio offerto da uno dei più importanti gruppi assicuratori nel mondo, presente in Italia con oltre 25.000 tra agenti e collaboratori.

Risparmia sulla RC auto con Allianz: fai un preventivo

Non ci sono problemi nemmeno se sei in ufficio o lontano dalla vettura e non ricordi a memoria la targa dell’auto. In questo caso, c’è un modulo da compilare per ottenere comunque una valutazione della polizza, digitando altri dati (è sufficiente fare click su “Non ricordi la targa o non ce l’hai?”). Dopo aver selezionato “Fai un preventivo” sarà possibile consultare nel dettaglio tutte le condizioni applicate, valutare se sono convenienti e adatte a soddisfare le tue esigenze.

La responsabilità civile autoveicoli, lo ricordiamo, è prevista dal nostro ordinamento giuridico. Impone l’obbligo di garantirsi presso una compagnia di assicurazioni autorizzata per i rischi derivanti da eventuali danni provocati a terzi durante la circolazione su strada. Per maggiori informazioni e per ricevere un preventivo personalizzato rimandiamo alle pagine del sito ufficiale.

In Italia, Allianz è uno dei principali gruppi assicuratori e fa parte del gruppo Allianz SE, leader mondiale nel settore assicurativo-finanziario con oltre 159.000 dipendenti e più di 122 milioni di clienti in oltre 70 paesi. Il nostro è il secondo territorio più importante per il gruppo, a livello numerico, dopo la Germania, con più di 4.700 dipendenti e oltre 8 milioni di clienti. La storia della società è legata a doppio filo al nostro paese, fin dalla fondazione di RAS (poi acquisita da Allianz) nel lontano 1838 a Trieste.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.