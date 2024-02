RCA auto: risparmia fino al 30% e ottieni 1 anno gratis di canone UnipolMove

Se sei reduce da una spiacevole esperienza con un’assicurazione auto online e vorresti tornare ad assicurare il tuo veicolo con una compagnia tradizionale, ti segnaliamo l’ultima promozione di UnipolSai: fino al 30% di sconto sulla prossima RC Auto e 1 anno gratis di canone UnipolMove, la prima alternativa a Telepass nel mondo del telepedaggio.

Rinnovo RC Auto: fino al 30% di sconto con UnipolSai e 1 anno di canone UnipolMove gratis

Per calcolare un preventivo sono sufficienti il numero di targa della vettura da assicurare, la propria data di nascita, un indirizzo e-mail e il proprio numero di telefono. Nella nuova pagina che si apre verranno proposte tre formule: Small, Medium e Large.

Small è la formula base e più economica, Medium include le garanzie accessorie come infortuni del conducente, tutela legale e assistenza stradale, infine Large va ad aggiungere anche incendio, furto e rapina, più cristalli.

Un ulteriore vantaggio è rappresentato dalla possibilità di pagare il premio RC Auto in dodici mesi a interessi zero, in modo da spalmare la spesa nell’arco di un intero anno.

Inoltre, la promo include anche 1 anno di canone gratuito UnipolMove, il servizio di telepedaggio alternativo a Telepass che consente di pagare in automatico il pedaggio autostradale evitando le code al casello, proprio come consente di fare oggi Telepass.

Il calcolo del preventivo con UnipolSai è gratuito. Al termine dei 12 mesi, puoi rinnovare di un altro anno il contratto o scegliere un’altra compagnia senza la necessità di presentare alcuna richiesta e senza costi aggiuntivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.