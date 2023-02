Come vedere Real Madrid-Elche in streaming

Real Madrid-Elche in campo per la giornata 21 de LaLiga, in un Santiago Bernabeu che accoglie l’ultima in classifica. Un incontro sulla carta già vinto dai blancos, ma attenzione agli avversari, che nell’ultimo turno hanno superato il Villareal grazie a una prestazione molto convincente. Il fischio d’inizio è in programma per le ore 21:00 di mercoledì 15 febbraio.

Guarda la partita Real Madrid-Elche in streaming

I tifosi delle due squadre e gli appassionati del campionato spagnolo possono guardare la partita in diretta streaming su DAZN con la telecronaca affidata alla voce di Stefano Borghi.

Come anticipato, da uno sguardo alla classifica sembrerebbero non esserci speranze per gli ospiti, in ultima posizione con soli 9 punti raccolti in 20 giornate. Secondi invece i padroni di casa, con 45 punti, all’inseguimento del Barcellona capolista al momento ancora irraggiungibile a quota 53.

Queste le probabili formazioni che i due allenatori, Ancelotti e Machín, dovrebbero mandare in campo dal primo minuto.

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Nacho, Rudiger, Camavinga, Valverde, Tchouameni, Modrić, Asensio, Rodrygo, Vinicius;

Elche: Badia, Carmona, Magallan, Roco, Bigas, Clerc, Guti, Gumbau, Fidel, Boyé, Ponce.

