Real Madrid - Juventus: come vederla in TV e streaming, anche dall'estero

Il Mondiale per Club è entrato nella fase a eliminazione diretta con gli ottavi di finale. Il prossimo match in calendario è Real Madrid – Juventus. La partita è in programma alle 21:00 di martedì 1° luglio 2025. Andiamo a scoprire tutti i dettagli sul match e come fare a vederlo in diretta TV oppure in streaming, anche dall’estero.

Come vedere Real Madrid – Juventus in TV e streaming

Real Madrid – Juventus sarà trasmessa in diretta TV da Canale 5. Per quanto riguarda la diretta streaming, invece, è possibile affidarsi a Mediaset Infinity oppure a Sport Mediaset.

Da segnalare, però, che Real Madrid – Juventus viene trasmessa anche da DAZN che, ricordiamo, trasmette tutte le partite del Mondiale per Club (Mediaset, invece, una al giorno).

In questo momento, i nuovi utenti possono accedere a DAZN con un prezzo ridotto a 19,99 euro al mese per 6 mesi (poi 34,99 euro al mese per i successivi 6 mesi) assicurandosi uno sconto anche in vista dell’inizio della Serie A. L’offerta è disponibile tramite il sito ufficiale di DAZN.

Per vedere Real Madrid – Juventus in streaming dall’estero, nei Paesi dove non c’è la copertura televisiva dell’evento, e per seguire il match anche con commento in italiano può essere necessaria una VPN, andando a selezionare un server italiano.

La VPN giusta da scegliere oggi è NordVPN. Con la promozione in corso, infatti, il servizio è ora disponibile con un prezzo ridotto a 3,39 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 30 giorni di garanzia di rimborso.

L’offerta è accessibile di seguito.

Le probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni del match:

Real Madrid (4-1-2-3): Courtois; Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, Fran Garcia; Tchouameni; Arda Guler, Bellingham; Valverde, Gonzalo Garcia, Vinicius. All.: Xabi Alonso.

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; Alberto Costa, Thuram, McKennie, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Kolo Muani. All. Tudor.