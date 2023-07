Come vedere Real Madrid-Manchester United in streaming

Real Madrid-Manchester United scendono in campo negli Stati Uniti per il Soccer Champions Tour che vede impegnate anche Juventus, Milan, Arsenal e Barcellona. L’incontro, ospitato dall’impianto texano NRG Stadium di Houston, è in programma per giovedì 27 luglio quando da noi saranno le ore 02:30. Chi è disposto a puntare la sveglia lo può guardare in streaming su DAZN da qualsiasi schermo, anche quello dello smartphone.

Soccer Champions Tour: guarda Real Madrid-Manchester United in streaming

Una curiosità: le due squadre detengono il record per la partita con il pubblico più numeroso nella storia del calcio, ben 109.138 spettatori per la sfida andata in scena nel 2014 a Michigan, nell’impianto The Big House.

L’appuntamento notturno per gli appassionati del grande calcio internazionale offre la possibilità di guardare la partita in guardare in streaming su DAZN accompagnati dalla telecronaca in italiano. La piattaforma ha scelto di affidarla alla voce di Alberto Santi.

Tra le probabili formazioni che i due allenatori, Ancelotti e ten Hag, dovrebbero schierare all’ingresso in campo, c’è anche un volto noto del nostro campionato, il nuovo portiere dei Red Devils che ha appena salutato l’Inter.

Real Madrid (4-3-3): Courtois, Nacho, Militao, Alaba, Camavinga, Modric, Kroos, Bellingham, Valverde, Joselu, Vinicius Jr;

Manchester United (4-3-3): Onana, Wan-Bissaka, Varane, Martinez, Shaw, Casemiro, Fernandes, Sancho, Mount, Rashford, Antony.

È davvero difficile formulare un pronostico, considerando le big in campo, ma punteremmo sulla vittoria dei blancos in conseguenza ai risultati ottenuti nell’ultima stagione. Il carico di lavoro della preparazione estiva potrebbe però stravolgere ogni previsione.

Ricordiamo infine che attivando un abbonamento a DAZN si ha diritto a vedere le migliori partite di queste settimane ricche di amichevoli. Poi, da agosto, ci sarà la nuova Serie A con tutti i match in diretta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.