Realizza i tuoi desideri con un prestito personale Agos fino a 30.000 euro

Da tempo stai lavorando a un progetto ambizioso in cui credi tantissimo, purtroppo però sei sempre stato costretto a rinviare i tuoi sogni a data da destinarsi per la mancanza di liquidità. Per sbloccare la situazione, una delle soluzioni più efficaci è richiedere un prestito personale online Agos a tassi competitivi e di natura flessibile.

Agos è una società specializzata nell’erogazione di prestiti e finanziamenti da più di trent’anni. Attualmente è partecipata per il 61% dal gruppo bancario francese Crédit Agricole e per il 39% dal gruppo Banco BPM. Il modulo di richiesta del prestito online è disponibile a questa pagina.

Come richiedere un prestito personale Agos fino a 30.000 euro in pochi minuti

Dopo che ti sei collegato alla pagina dedicata alla domanda di prestito, inserisci l’importo che desideri richiedere e scegli la durata del prestito. Nel primo caso, la scelta varia da un minimo di 500 euro a un massimo di 30.000 euro. Nel secondo caso invece si può scegliere tra un minimo di 12 mesi a un massimo di 120 mesi.

Per proseguire premi sul tasto Richiedi: puoi scegliere tra una Rata senza assicurazione e una Rata con assicurazione. Se la scelta ricade su quest’ultima, potrai tutelare il tuo finanziamento in caso di imprevisti.

Nella nuova pagina che si apre puoi completare la richiesta di prestito inserendo nome, cognome, cellulare e indirizzo email, oltre a dover accettare l’Informativa privacy. Le due sezioni successive da compilare sono Anagrafica e Dati lavorativi.

Puoi richiedere un prestito personale online Agos tramite la pagina dedicata del sito ufficiale.