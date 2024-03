Realme 11 Pro 5G sotto i 250€ è il BEST BUY del weekend (Amazon)

Eccezionale in tutto e per tutto. Se vuoi uno smartphone che regga il tuo gioco senza metterti dei limiti allora Realme 11 Pro 5G è un modello perfetto per il tuo caso. Bello e completo, questo prodottino ha tutto al posto giusto per poterlo usare per gaming, streaming e utilizzo quotidiano.

Anche l’apparato fotografico sa il fatto suo, ma prima di svelarti tutto ti dico che è in promozione su Amazon. Con uno sconto del 11% il prezzo scende a soli 239€. Cosa aspetti? Aggiungilo al carrello.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Realme 11 Pro 5G, uno smartphone che sa stupire

Acquistare uno smartphone nuovo non significa dover spendere uno stipendio intero e Realme 11 Pro 5G te lo dimostra anche solo brillando in questa versione nera splendente. Sistema Android per poterlo usare con facilità e tecnologie avanzate per non rimanere indietro.

Partiamo dal display non solo ampio ma anche luminoso e con colori che sono realistici e vivaci. Queste caratteristiche non sono da sottovalutare se unite alla risoluzione avanzata e la curvatura ti permettono di avere una visione spettacolare. Il refresh rate a 120Hz? Nel gaming è la svolta e qui rendo tutto super fluido.

Hai dalla tua parte 128GB di memoria e un processore potente con cui poter aprire anche dieci applicazioni senza rallentamenti.

Occupa lo spazio scaricando tutto quello che ami ma scattando anche foto e registrando video di prima qualità. Dopotutto hai a portata di mano una selfie cam che fa rabbrividire le star di Instagram e Fotocamera ProLight con zoom integrato per vedere persino la luna.

Completano il tutto il supporto al 5G, la batteria che ti porta al giorno dopo e la ricarica super ma super veloce.

Collegati immediatamente su Amazon per acquistare il tuo Realme 11 Pro 5G a soli 239€ con lo sconto in corso.

