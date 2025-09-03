 Realme 14 Pro cambia colore ed è a prezzo WOW per il compleanno Amazon
Realme 14 Pro cambia colore ed è a prezzo WOW per il compleanno Amazon

È un'esclusiva Amazon questo straordinario Realme 14 Pro che non lascia scampo: ti ammalia e ti conquista con la sua potenza.
Realme 14 Pro cambia colore ed è a prezzo WOW per il compleanno Amazon
È un'esclusiva Amazon questo straordinario Realme 14 Pro che non lascia scampo: ti ammalia e ti conquista con la sua potenza.

Realme 14 Pro è lo smartphone che tra le mani fa faville. Un bel prodotto con tutte le features di cui sei i cerca ossia connessione 5G, fotocamera pazzesca e batteria che ti porta al giorno dopo. Questa è un esclusiva Amazon che puoi trovare solamente in vendita sull’e-commerce. Oggi è anche il tuo giorno fortunato perché non sol gode di uno sconto del 17% ma usando il codice IT15Y ottieni 15 euro di sconto aggiuntivo in carrello. Mettilo nel tuo a soli 316,99 euro invece di 400,35 euro e portalo subito a casa.

Bello e con un design innovativo poiché in foto lo vedi in colorazione grigia ma in realtà la scocca è sensibile al freddo. In questo modo il telefono cambia colore in base alla temperatura e crea dei giochi di colore fantastici. Ma non solo, è sottile, leggero e con display dai bordi arrotondati per una visione senza compromessi. Realme 14 Pro è uno smartphone premium sotto tutti i punti di vista.

Goditi la visione su un display con 120Hz di refresh rate per non solo una qualità senza eguali ma anche una fluidità che nello scorrimento di app, streaming e gaming mobile fa la differenza. Puoi farci di tutto e di più con il suo processore MediaTek che viene abbinato a ben 26GB di RAM e 512GB di memoria interna per uno smartphone che tra le mani eguaglia un colosso. Altrettanto titanica è la sua batteria con autonomia di un giorno e ricarica SuperVooc da 45W con sistema di raffreddamento VC. E se questo non basta, allora aspetta di sperimentare con la super fotocamera posteriore con obiettivo principale Sony MX882 OIS AI per scatti e video professionali.

Mettilo in carrello a soli 316,99 euro invece di 400,35 euro su Amazon con lo sconto IT15Y da usare in carrello e il ribasso del 17%. Realme 14 Pro è lo smartphone che hai sempre desiderato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 3 set 2025

