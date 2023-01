Realme 9 5G: subito 105€ di sconto per te su Amazon

Amazon ha confezionato una super offerta molto interessante per chi cerca uno smartphone di qualità a un prezzo conveniente e non sopra i 200 euro. Grazie al 41% di sconto applicato sul prezzo del Realme 9 5G oggi lo metti in carrello a soli 154 euro, invece di 259 euro. In pratica stai risparmiando esattamente 105 euro. Un ottimo affare da concludere al più presto visto che sta andando a ruba.

Abbondantemente sotto i duecento euro, questo dispositivo non ti fa rinunciare proprio a nulla. Con i suoi 4GB di RAM, ti dà la possibilità di ampliare la sua RAM Virtuale fino a 7GB per portarlo verso prestazioni importanti, senza rallentamenti o buffering. Inoltre, la sua super batteria da 5000mAh, unita a una gestione dell’efficienza energetica capace, ti garantisce un utilizzo eterno.

Realme 9: acquistalo subito, 41% di sconto su Amazon

Attenzione, non perderti questa incredibile offerta disponibile solo su Amazon. Acquista ora Realme 9 5G a soli 154 euro. Il nuovo design olografico ondulato, ispirato alla luce, rende questo dispositivo molto grazioso ed elegante. Inoltre, il suo display da 6,6 pollici offre una frequenza di aggiornamento fino a 120Hz. Il processore Qualcomm Snapdragon 695 con tecnologia 5G garantisce prestazioni potenti.

Affrettati a metterlo nel carrello con sconto immediato di 105 euro. Ricordati che per accedere a questa offerta speciale devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.