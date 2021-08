realme Book è ufficiale, il laptop arriverà anche in Italia

Insieme ai nuovi smartphone della serie GT, il brand cinese ha annunciato anche realme Book, un laptop con sistema operativo Windows 10 che può contare su un design curato (14,9 mm di spessore, doppia ventola “dual-fan Storm”) e su un comparto hardware degno di nota.

Il laptop realme Book: specifiche e caratteristiche

A livello di specifiche tecniche sono presenti un display Full Vision 2K da 14 pollici (aspect ratio 3:2, luminosità 400 nit), CPU Intel di undicesima generazione, 16 GB di RAM LPDDR4x, unitò SSD PCIe fino a 512 GB per lo storage e autonomia da 11 ore con ricarica SuperDart da 65 W. Completano la dotazione le porte USB, Type-C, Thunderbolt 4, WiFi 6, jack audio da 3,5 mm, altoparlanti stereo Harman con DTS HD, doppio microfono e tastiera retroilluminata.

Lato software è da segnalare la funzione PC Connect per sincronizzare realme Book con gli smartphone e accedere così semplicemente alle app.

Il laptop arriverà in Italia, ma prezzi e disponibilità per il nostro paese non sono ancora stati annunciati, l'azienda li renderà noti più avanti attraverso i canali ufficiali. Due le colorazioni annunciate, Blu e Grigio.