realme C61 sbarca in Italia: subito DISPONIBILE su Amazon

È arrivato anche in Italia l’interessantissimo realme c61, uno smartphone entry level con 6GB di RAM, 256GB di memoria interna, ricarica super-rapida da 75W, display 90Hz e fotocamera da 50 megapixel con funzioni AI. Il telefono è già disponibile su Amazon e puoi acquistarlo, con spedizione Prime da venditore terzo affidabile, a soli 139,99 euro.

realme C61: la scheda tecnica

realme C61 è alimentato da un processore octa-core che combina prestazioni eccellenti e un’ottima efficienza energetica, coadiuvata da una potente batteria da 5000mAh che ti permette di usare il telefono per una giornata e anche di più.

Il display ha una diagonale da 6,74 pollici con frequenza di aggiornamento di 90Hz per darti un’esperienza visiva straordinaria per ogni genere di contenuto: lo schermo è dotato di doppi sensori di luminosità gestiti dall’intelligenza artificiale in modo che si adatti automaticamente alle condizioni di luce esterne, proteggendo i tuoi occhi e assicurandoti una visibilità ottimale in ogni momento della giornata.

Una delle funzioni più innovativo è sicuramente Air Gestures, ovvero comandi touchless che ti permettono di interagire con il dispositivo senza toccarlo. Qualcosa di incredibile per un telefono di questo budget, dato che ti consente di navigare sui social media, guardare video e svolgere altre attività con semplici gesti della mano.

E poi c’è un comparto fotografico molto soddisfacente per merito di una fotocamera principale da 50 megapixel potenziata dall’intelligenza artificiale che apre la porta a scatti dettagliati con colori vividi e reali in ogni condizione di luce.

Potenza, stile, innovazione e convenienza: realme C61 è tutto questo e oggi puoi acquistarlo su Amazon a soli 139,99 euro.