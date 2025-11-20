realme GT 7T 5G stritolato nel prezzo ma che potenza: 12+256GB

Uno smartphone che viene stritolato nella morsa del Black Friday 2025 e ne esce vincente. realme GT 7T 5G è un prodotto che devi prendere in considerazione. Bello, potente e soprattutto capace di farti rimanere a bocca aperta. Non solo di grande qualità ma anche super scontato su Amazon. Approfittane e compralo a soli 369,99 euro invece che a 426,99 euro in una delle tre colorazioni disponibili

realme GT 7T 5G ti stupisce con potenza e bellezza. Il suo design è stato curato nei minimi particolari per essere elegante e di grande qualità: linee affusolate e moderne, spessore millimetrico e uno schermo che capta subito la tua attenzione. Questo smartphone è potente e realizza ogni desiderio. Con ben 12GB di RAM e 256GB di memoria ti offre gli strumenti per fare la qualunque. Inoltre è un’esclusiva Amazon quindi non puoi acquistarlo altrove.

Tutto lo spettacolo ha inizio sul display Pro-Esports da 6000 nit di luminosità e 120Hz di refresh rate. Non solo i dettagli saltano all’occhio ma con qualità così pazzesche, ciò che viene riprodotto si fonde perfettamente con la realtà che ti circonda. Il processore Dimensity Flagship ti fa aprire app alla velocità della luce, rende il multitasking un fattarello quotidiano e con la sua potenza porta streaming e gaming a un livello superiore. Ma le caratteristiche di punta non finiscono qua perchè il telefono è dotato di:

fotocamera IMX896 da 50MP per foto e video senza precedenti.

da 50MP per foto e video senza precedenti. Ai planner;

batteria da 7000 mAh ;

; ricarica da 120W per tempi ridotti;

per tempi ridotti; classificazione IP69 per impermeabilità e resistenza alla polvere.

Non sprecare lo sconto del Black Friday 2025 e compra subito il tuo Realme GT 7G 5G a soli 369,99 euro con lo sconto del 13% disponibile in pagina Amazon.