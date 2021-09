Realme GT master Edition: lo smartphone che STUPISCE (OFFERTA)

Realme GT Master Edition è in promozione su Amazon: se sei alla ricerca di un nuovo smartphone non puoi perderti questo modello. Disponibile a soli 306,92€ lo acquisti approfittando del ribasso del 12% facendo tuo un vero gioiello.

Lo puoi pagare a rate a Tasso Zero e riceverlo a casa in quattro e quattr'otto con le spedizioni Prime garantite.

Cosa devi sapere su Realme GT Master Edition

Veramente spettacolare in questa colorazione Luna White, il Realme GT Master Edition è uno smartphone di fascia media che vale fino all'ultimo euro speso. Infatti ha una scheda tecnica ottima che nonostante la fascia, non ti fa scendere a compromessi per un'esperienza Premium a tutti gli effetti.

Già il display AMOLED da 120Hz ti testimonia quanto sopra detto. Con la sua ampiezza guardi i contenuti video e navighi tra le applicazioni come se avessi un piccolo cinema tra le mani, in più non rinunciare ai tuoi giochi mobile preferiti perché faresti un errore!

Il suo cuore pulsante è un Qualcomm Snapdragon 778G che viene supportato da 6 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione. In questo modo puoi fare praticamente tutto ciò che ami.

Ancora più straordinaria, tuttavia, è la fotocamera posteriore composta da un triplo sensore con lente principale da 64 megapixel per scattare fotografie e registrare video come se avessi una macchina professionale tra le mani.

Vuoi sapere l'ultima chicca? La batteria si ricarica con carica SuperDart da 65W e in 30 minuti torna operativa al 100%.

Acquista subito il tuo Realme GT Master Edition su Amazon a soli 306,92€. Lo ordini e diventa tuo nel giro di qualche giorno. Se vuoi puoi optare per il pagamento con finanziamento a Tasso Zero, ti basta scegliere Cofidis tra le varie modalità disponibili al check out.