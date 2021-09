realme GT Master Edition è già in sconto su Amazon: -50€

Con design curato da Naoto Fukasawa, il nuovo realme GT Master Edition è già in offerta su Amazon con una promo che scade oggi: lo puoi acquistare approfittando dello sconto di 50 euro prima che torni a prezzo pieno.

50 euro di sconto su realme GT Master Edition, spedizione gratuita

Le specifiche tecniche sono di tutto rispetto: display Super AMOLED da 6,43 pollici con risoluzione 2400×1080 pixel (pannello a 120 Hz), processore Qualcomm Snapdragon 778G 5G, 6 GB di RAM, 128 GB di memoria interna, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 64 megapixel, selfie-camera da 32 megapixel incastonata in un angolo dello schermo, supporto alle reti 5G, WiFi, Bluetooth 5.2, NFC, GPS e batteria da 4.300 mAh con ricarica rapida da 65 W. Per tutte le altre informazioni puoi far riferimento alla scheda del prodotto.

Il sistema operativo preinstallato al lancio è realme UI 2.0 basato su Android 11. Oggi hai la possibilità di acquistare il nuovo GT Master Edition al prezzo di soli 299 euro, con spedizione immediata e gratuita, scegliendo tra una delle colorazioni visibili qui sopra: Voyager Grey, Luna White e Cosmos Black.