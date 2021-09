Proteggi tutta la famiglia con Panda Antivirus con sconti fino al 60%

Senza dubbio la sicurezza informatica è un argomento sempre attuale, oggi più che mai, considerando che gli eventi degli ultimi anni hanno portato ad effettuare sempre più operazioni direttamente dal PC. In uno scenario simile, un buon antivirus diventa un’arma di difesa indispensabile per proteggersi dai malintenzionati. Per questo ti riportiamo le interessanti offerte di Panda Antivirus, una delle soluzioni più apprezzate per efficienza e semplicità d’uso.

Sconti Panda Antivirus dal 40% al 60%: i piani

In particolare, Panda oggi propone tutti e quattro i piani dedicati agli utenti privati, con sconti dal 40% al 60%. I piani sono i seguenti: Essential, Advanced, Complete e Premium, e si differenziano sostanzialmente per il numero di servizi offerti. Andiamo quindi a vedere l’offerta di ognuno in modo da capire quale sia il piano più adatto alle tue esigenze.

Essential

Partiamo da Essential, il pacchetto base per la protezione del computer. Questo prevede naturalmente antivirus e firewall per Windows, a cui si affianca la protezione per Mac e Android. Comoda la scansione dei dispositivi esterni che vengono analizzati prima di dare l’accesso ai file per garantirne l’affidabilità. Chiude una VPN privata che permette di navigare in maniera completamente anonima, ma con un limite di 150MB giornalieri di traffico. Il prezzo è di soli 20,99 euro, scontato del 40% sul sito di Panda per il primo anno, meno di due euro al mese per avere un buon grado di protezione sul proprio PC.

Advanced

Il pacchetto Advanced, invece, aggiunge alcune funzionalità utili per la sicurezza di tutti gli utenti che accedono al dispositivo, in particolare i più piccoli. Senza dubbio, infatti, parte integrante del piano è il Parental Control, che permette di gestire i siti accessibili, il tempo di navigazione e gli orari di accesso ad internet. Non manca inoltre la protezione dei dati personali e di pagamento, indispensabile per effettuare acquisti sicuri online, ed evitare spiacevoli incidenti quando effettuiamo operazioni bancarie. Si tratta di un piano indirizzato a chi vuole proteggere non solo il proprio PC, ma tutti coloro che utilizzano il dispositivo, molto più completo rispetto alla protezione di base. In questo caso rimane invariato lo sconto del 40% e il prezzo sale a 28,19 euro, sottoscrivibile direttamente dal sito.

Complete

La soluzione Complete comprende invece tutti i servizi pensati per gli utenti privati dall’azienda. Oltre a quanto incluso nei due pacchetti precedenti, in questo caso troviamo la protezione totale dei dati personali, un generatore di password univoche e rigide, e Cleanup. Quest’ultima funzionalità è utile per ottimizzare le prestazioni del proprio PC. Attraverso una scansione Panda Antivirus rimuoverà tutti i file inutili che limitano solamente le prestazioni del sistema. Si tratta di una funzionalità tutto sommato utile per chi desidera avere il PC sempre al massimo delle possibilità. In questo caso lo sconto arriva al 60% per un prezzo annuo di soli 28,40 euro, pochi centesimi in più rispetto alla soluzione Advanced che a nostro parere valgono pienamente l’investimento. Anche questo attraverso l’acquisto dal sito di Panda.

Premium

Chiude la soluzione Premium, molto diversa dalle altre, in quanto aggiunge due servizi di enorme valore. Si tratta, infatti, di un piano indirizzato per lo più ai professionisti, che necessitano della massima sicurezza e soprattutto affidabilità. Tutti i servizi dei pacchetti precedenti sono inclusi, ma in questo caso la navigazione anonima tramite VPN privata diventa senza limiti. Da non sottovalutare, inoltre, l’assistenza tecnica. In questo caso Panda offre un’assistenza 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 per qualsiasi necessità. Dalla semplice configurazione, ai problemi più impegnativi avrai un esperto a tua disposizione pronto ad aiutarti. Per chi lavora con il computer, si tratta di un enorme valore aggiunto che fa di questa soluzione la migliore in assoluto, anche rispetto a diverse offerte concorrenti. In questo caso, seppur mantenendo lo sconto del 60%, il costo sale a 47,60 euro direttamente dal sito. Un prezzo sicuramente più impegnativo, ma che aggiunge due servizi decisamente importanti.