realme GT7 5G concentrato di potenza e bellezza: 12+256GB in sconto Amazon

Tutto al posto giusto per il realme GT7 5G, lo smartphone che rende ogni pensiero realtà con la sua potenza. Ogni comparto vanta prestazioni uniche che rendono l’utilizzo quotidiano senza rinunce. Inoltre con il suo design elegante e moderno è anche uno splendido modello da apprezzare prima con la vista e poi in tutto il resto. Lo sconto del 20% su Amazon è un’occasione inaspettata, così lo acquisti su Amazon a soli 599,99 euro invece di 749,99 euro puntando al modello con taglio da 12+256GB di memoria.

realme GT7 5G e tutte le sue specifiche tecniche

È uno smartphone di ultima generazione e ideale da acquistare se vuoi spendere il giusto e avere a pronta disposizione un prodotto potente e con tecnologie di ultima generazione. Prima di scoprire di cosa è capace, realme GT7 5G è anche bello esteticamente. In particolar modo è disponibile in colorazione nera in questa versione che è un’esclusiva Amazon. Ciò significa che non puoi acquistarla altrove. Con linee moderne ed eleganti, uno spessore sottile e un peso leggero, in mano è un bel gioiellino.

Non è tutto fumo e niente arrosto visto che inizia a stupirti già con il suo display ampio e luminoso che rende ogni dettaglio vivido attraverso risoluzione avanzata e 120Hz di refresh rate. La fluidità è di casa così come la potenza per poter puntare alle classiche app e non rinunciare a qualche sfizio come streaming, contenuti multimediali e soprattutto il gaming mobile. Il processore Dimensity unito a 12Gb di RAM e 256GB di memoria non lasciano spazio ai dubbi. Ma visto che ti ho scritto che è uno smartphone completo, non si possono non nominare anche la fotocamera con obiettivo IMX906 da 50MP e la batteria da 7000 mAh che si traduce in autonomia da 24 ore con ricarica a 120W.

A soli 599,99 euro su Amazon con uno sconto del 20%, realme GT7 5G è lo smartphone giusto da acquistare. Collegati e fallo tuo.