WWDC26 al via: come seguire l'evento Apple in diretta streaming

È arrivato uno dei giorni più importanti e attesi dell’anno in casa Apple, quello in cui va in scena la WWDC26. L’appuntamento è fissato per questa sera, lunedì 8 giugno, quando in Italia saranno le ore 19:00. Ecco di seguito il player YouTube utile per seguire l’evento in diretta streaming, sarà sufficiente premere il pulsante Play per la live.

Sarà l’ultima WWDC di Tim Cook

Al di là delle novità che verranno presentate, l’attenzione sarà anche e soprattutto rivolta al fatto che quella di oggi rappresenta l’ultima Worldwide Developers Conference con il numero uno Tim Cook sul palco nei panni di CEO: il successore John Ternus prenderà il suo posto alla guida della mela morsicata entro i prossimi mesi.

È tutto per la WWDC26. La settimana dedicata alla tecnologia, alla community e alla creatività, con sviluppatori di tutto il mondo, inizia l’8 giugno alle 19:00.

A livello tecnologico, sarà Siri 2.0 al centro della scena. L’evoluzione dell’assistente virtuale Made in Cupertino, basata sul modello Gemini fornito da Google, dovrà dimostrarsi all’altezza delle aspettative. Il gruppo di Cupertino non può permettersi un passo falso, costerebbe troppo caro in termini di terreno perso sul fronte dell’intelligenza artificiale.

Sarà poi l’occasione giusta per dare uno sguardo ai sistemi operativi di prossima generazione, da iOS 27 per iPhone a iPadOS 27 per iPad, fino a macOS 27 per i computer della linea Mac, passando per watchOS 27, tvOS 27 e visionOS 27. Sono attese funzionalità inedite a tutto tondo, anche sulla base dei feedback raccolti dal lancio delle edizioni 26 in poi, per le quali molti non hanno digerito l’introduzione dell’interfaccia Liquid Glass.

Non dovrebbero invece esserci nuovi dispositivi, la WWDC è solitamente un appuntamento riservato esclusivamente (o quasi) al software. Per assistere al lancio dei prossimi telefoni bisognerà aspettare, come sempre, la fine dell’estate. Qui pubblicheremo articoli di approfondimento dedicati agli annunci di maggiore interesse.