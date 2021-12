Realme PAD in offerta nella sua versione TOP

Se vuoi rivoluzionare la tua esperienza acquistando un tablet di certo non puoi non prendere in considerazione il nuovissimo Realme Pad. Disponibile in promozione su Amazon te lo porti a casa a un prezzo veramente eccezionale ossia a soli €249,99 con possibilità di pagarlo finanche attraverso finanziamento a tasso zero.

Questa è davvero un'ottima occasione dal momento che la versione in offerta è quella che presenta la scheda tecnica più elevata. Ti faccio inoltre sapere che con l'abbonamento Prime non solo non paghi alcun costo aggiuntivo per le spedizioni ma queste ultime avvengono anche in tempi rapidissimi.

Realme Pad è il tablet che hai sempre voluto

Ti basta dargli uno sguardo per capire che Realme Pad è un modello di ultimissima generazione e che dalla sua parte non solo ha un'ottima scheda tecnica ma anche un'estetica curata nei minimi dettagli. In particolar modo vanta una struttura ultra slim e leggerissima che sarà un vero spasso tenere tra le mani.

Il display montato ha un'ampiezza di 10,4 pollici e danzano risoluzione 2k con cui praticamente avrai un piccolo cinema tra le mani. Dunque non farti problemi ad utilizzare questo tablet per goderci contenuti in streaming ma anche per giocare ai tuoi titoli gaming mobile preferiti.

Il processore integrato è ovviamente un MediaTek Helio a cui vengono abbinati ben 6 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione che se vuoi, però, puoi spendere fino a un massimo di 1 TB mediante una semplicissima microSD.

A completare l'esperienza non mancano:

Un sistema quad speaker Dolby;

Una mega batteria da 7100 mAh;

La ricarica rapida da 18 W;

Una fotocamera ultra grandangolare da 8 megapixel.

Acquista subito il tuo Realme Pad su Amazon a soli €249,99. Le spedizioni sono assolutamente gratuite con un abbonamento Prime attivo.