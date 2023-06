Realme pronta a lasciare Germania? Potrebbe seguire OPPO e OnePlus

L’effetto domino in casa BBK Electronics si sta facendo sentire. La diatriba tra il conglomerato asiatico (o meglio, le sue aziende del mondo smartphone) e Nokia per i brevetti sta costringendo ciascun brand ad abbandonare il mercato tedesco. Dieci giorni fa è stata vivo a bloccare le vendite in Germania, a qualche mese dall’abbandono ufficializzato da OnePlus e OPPO tramite i loro siti Web. Oggi, invece, è il momento di Realme, il cui destino potrebbe essere il medesimo delle sue “sorelle”.

Anche Realme lascia la Germania?

Come ripreso da Nextpit in esclusiva, anche il marchio giallo potrebbe dileguarsi dal mercato tedesco a causa della battaglia legale in corso con Nokia. Il gruppo BBK non sembra avere ancora raggiunto un accordo con il gigante delle telecomunicazioni, i cui brevetti violati comporterebbero il pagamento di somme ingenti per i device venduti in passato e per le licenze dei dispositivi ora in vendita.

Al momento non ci sono conferme in merito alla potenziale uscita dal mercato ma, a quanto pare, un portavoce di Realme avrebbe comunicato proprio a Nextpit che l’attività del brand verrà limitata in Germania, spostando risorse economiche e umane verso altri lidi.

Ad esempio, l’Italia non è coinvolta in questa ondata di blocchi sul mercato nazionale; pertanto, non vanno esclusi risvolti piuttosto positivi per il Belpaese. Lo stesso vale per altri mercati europei principali dove Realme con ogni probabilità resterà attiva. Questo ragionamento, poi, può essere allargato a OPPO, OnePlus e anche vivo, altri marchi sotto il controllo di BBK Electronics che non dovrebbero subire divieti di alcun tipo oltre ai confini tedeschi.

In questo scenario in continua evoluzione, comunque, vi terremo aggiornati.